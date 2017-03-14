一顆文創南瓜 連結在地兩代情誼
土溝農村美術館近年來成為許多藝術家駐村的夯點之一，24歲的黃祐諄駐村約10個月，利用廢棄布料，與農村的阿嬤一起合作，打造文創拼布南瓜，受到許多遊客青睞，她說，南瓜是她對土溝的第一印象，也是個充滿回憶的作品。
畢業於高苑科技大學的黃祐諄，因校外實習與土溝結緣，也曾經參與優雅農夫藝術工廠草創階段，實習期間感受到農村溫暖的人情味，去年6月再度回到土溝成為駐村藝術家，並接手茶布屋工作坊，延續植物染的商品開發。
製作拼布南瓜對黃祐諄來說是個回憶的呈現，南瓜是她對土溝的第一印象，黃祐諄表示，大學實習時來到土溝，正好碰上南瓜的產季，每家每戶都會在門口擺放南瓜販售，讓她印象深刻，且南瓜的外型相當可愛討喜，因此決定用南瓜作為商品的發想。
黃祐諄收集居民廢棄的布料，搭配自己的植物染布，設計撞色拼布南瓜鑰匙圈，更邀請土溝農村的阿嬤與她一起創作，由阿嬤負責車縫南瓜的外型，黃祐諄負責塞棉花、收尾工作，最快30分鐘可完成一個可愛的拼布南瓜，而完成品不僅受到遊客青睞，連阿嬤也感到相當趣味。
黃祐諄表示，拼布南瓜不僅與土溝農村互相呼應，在地居民也感到相當親切，讓她相當開心。黃祐諄因接手經營茶布屋，未來她也會用植物染，開發更多與土溝相關的產品，她希望能將茶布屋打造成土溝一年四季的「縮時攝影」。
(中時)
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