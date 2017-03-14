撇贍養費罵戰 蔡郁璇挖空爆乳甜喊：不孤單

蔡郁璇和前夫高國華近日因贍養費掀罵戰。（圖／中時資料照）

蔡郁璇爆乳甜喊「情人節不孤單」。（圖／取材自蔡郁璇臉書）

補教名師高國華和主播前妻蔡郁璇，日前因13歲女兒「贍養費」問題頻上媒體版面，女方控高國華拖欠贍養費，男方也反指蔡郁璇不讓他見女兒、死要錢，隔空互罵戰火激烈。而今（14日）白色情人節，蔡郁璇放下這些紛擾，放送爆乳深溝照，讓粉絲一飽眼福。

蔡郁璇離婚後當起網路視訊主播，今適逢白色情人節，不忘在臉書祝粉絲們情人節快樂，並喊話「謝謝你們一直陪著我，一個人的情人節並不孤單，因為有你們相伴」，而最吸引大家眼球的是，她身穿胸前挖空設計的藍色上衣，微露美胸和深邃事業線，火辣程度爆表，粉絲見了直誇身材好，也紛紛回祝她情人節快樂。

(中時電子報)