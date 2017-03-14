甜點界LV 壽星特權不排隊就能吃到
紐約頂級蛋糕品牌Lady M登台，想品嚐經典千層蛋糕得排上半天，想要享特權免排隊，把握生日月份入住飯店就可以吃到神級甜點。
紐約頂級蛋糕品牌Lady M有甜點界LV之稱，旗下最有名的原味經典千層蛋糕曾被美國雜誌《Bon Appetit》選為「美國十大蛋糕」之一、起士蛋糕更曾獲得《New York Magazine》評選為「紐約最佳起士蛋糕」。
Lady M今年2月份正式進駐台灣，從開幕至今就吸引大批排隊人潮，有網友表示得排1個半小時到3小時，有錢也不一定吃得到。
想品味神級甜點Lady M經典千層蛋糕又不想花時間排隊，台北晶華酒店日前宣布推出壽星專案，即日起到12月底，當月壽星入住就可獲得一個價值1600元的6吋Lady M原味千層蛋糕，並享用CNN推薦的(柏)麗廳早餐。
業者觀察，越來越多人會選擇在飯店舉辦生日派對，不僅可以省下打掃或是布置的心力，還可以好好放鬆享受飯店服務和設施，加上神級蛋糕Lady M加持，壽星肯定更有面子。1060314
(中央社)
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