陸網路主播月入數十萬？那只是傳說
大陸興起網路直播風潮，甚至還有「直播工廠」集體培養網紅，標榜部分主播月入人民幣10萬元（新台幣45萬元）。不過，大陸官方調查則顯示，半數網路主播月收入千元（新台幣4500元）以下。
中國大陸近幾年來網路直播市場「爆發式成長」，甚至有傳媒公司把重心轉至直播，在網路觀察挖掘可培養的女主播，簽約後，進行集體培訓，線上線下一條龍製作，標榜部分主播月入10萬元。
中國青年報引述大陸全國「掃黃打非」辦公室的調查指出，半數網路主播月收入千元以下，僅不到1成的網路主播月收入逾萬元。
北京市文化市場行政執法總隊網路執法隊隊長沈睿根據北京市調查指出，33.1%的網路主播月均收入在500元以下；14.6%月均收入為500至1000元；15.9%月收入1000至2000元。
18.0%網路主播月收入在2000至5000元；不到1成的網路主播月收入為5000至1萬元；不到1成的網路主播月收入萬元以上。
沈睿說，「當主播就掙錢，那只是一個傳說，以此為職業，要慎重考慮。」
他還說，網路直播行業呈現「三個年輕」的特點：一是企業年輕，多數企業2015年和2016年成立，高階主管和主要營運人員平均年齡為28歲以下；二是主播年輕，20至30歲的主播占90%以上。
三是直播內容迎合年輕人的口味，話題設置圍繞青年喜好展開，一些網紅主播在青少年群體中具有一定的號召力。1060314
(中央社)
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