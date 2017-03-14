籲陸停手 文在寅：傷害兩國關係不值得

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南韓前國會議員和主要在野黨共同民主黨前黨魁文在寅今天呼籲中國大陸，別再因南韓部署美國反飛彈系統而對南韓企業展開經濟報復，為此傷害兩國關係並不值得。

路透社報導，在南韓下屆總統人選中，文在寅的聲勢相當高。

文在寅在與其他共同民主黨總統參選人辯論時說道，南韓一定要挺身面對大陸，並且抗議所有不公正行為，但同時也應透過外交途徑解決這項問題。

文在寅說：「我們應該抗議必須被抗議的事情，也應透過外交途徑說服中國。」

他說：「對中方而言，以過度報復行動傷害雙方關係也不值得。我呼籲中國立即停止。」

大陸升高向某些與南韓或在南韓從商的企業施壓並實施若干限制，許多人將此視為是對南韓部署反飛彈系統的報復。

南韓財長柳一鎬昨天表示，目前並沒有確切證據顯示大陸報復南韓，大陸也未直接表明鎖定南韓企業。

文在寅說，政府不當處理部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導彈系統）計畫，行事倉促且未取得社會共識。

美國1週前開始部署這套系統，時間落在北韓試射4枚飛彈的隔天。

俄羅斯也擔心部署終端高空防衛系統可能危害其安全，還說此舉恐促使朝鮮半島陷入僵局。（譯者：中央社劉文瑜）1060314

(中央社)