外交部：與馬爾他騎士團國際合作良好

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傳出歐洲國家「馬爾他騎士團」可能成為中華民國外交盟友。外交部對此表示，中華民國與馬爾他騎士團在國際間共同合作推動人權及醫療合作，成效良好。

富比世專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）今天一篇文章稱，台灣外交關係長年受到打壓，但台灣近來與歐洲國家「馬爾他騎士團」關係密切，這個位於歐洲的小國馬爾他騎士團可能成為台灣新盟友。

外交部今天對此表示，馬爾他騎士團為一天主教及以人道慈善為宗旨的主權實體，長期致力於各國病患及貧窮民眾的醫療照護、社會關懷及人道援助工作，廣受國際社會肯定。

外交部指出，中華民國向在國際間積極投入人道援助及慈善醫療合作，馬爾他騎士團與中華民國共享人道關懷、慈善醫療及永續發展等普世價值，雙方均善盡國際責任及義務，援外宗旨相互契合。

外交部指出，馬爾他騎士團因其宗教及人道慈善性質，與教廷歷史淵源深厚，關係密切。鑒於中華民國與教廷在宗教自由、民主人權、人道援助等方面是價值同盟，且雙方致力增進和平人道慈善夥伴關係，中華民國也與馬爾他騎士團國際間共同合作推動相關人道援助及醫療合作計畫，成效良好。

外交部表示，未來中華民國與馬爾他騎士團將在現有的友好合作基礎上，積極加強國際人道援助夥伴關係，並深化彼此在國際人道援助及慈善醫療領域合作，以致力於凝聚全球更多人道援助合作，為國際社會作出具體貢獻。

外交部官網顯示，馬爾他騎士團位於義大利羅馬市內，全球成員約1萬3500人，領土為設置在羅馬內的兩棟建築，面積為1.2萬平方公尺。1060314

(中央社)