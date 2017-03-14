男挑老舊空屋行竊 家具神明金牌不放過
苗栗縣後龍鎮47歲張姓男子連闖多間空屋行竊，偷走古董家具及神明身上6面金牌變賣，警方循線埋伏，趁他再次犯案時，與民眾合力逮捕到案。
苗栗縣警局竹南分局今天表示，外埔派出所轄區2月起陸續發生多起空屋竊盜案，竊賊雖鎖定平日無人居住的老舊空屋行竊，但附近鄰里熱心守望相助發現空屋大門無端被打開，主動報案，經連繫屋主發現屋內木桌、碗盤等古董家具、用品遭竊，掛在神明身上的金牌也被偷走6面。
警方查訪附近居民，並調閱相關監視器畫面，鎖定當地治安顧慮人口47歲張姓男子涉有重嫌，並發現男子行竊後多會將物品暫時移置門口或附近藏放，以利後續搬離變賣。
派出所員警1日循線在放置贓物處附近埋伏，待張男出現準備再度行竊時，與熱心民眾合力將他逮捕；張男有吸毒、竊盜等前科，坦承因缺錢花用下手行竊，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
警方指出，張男行徑大膽，接連闖入多間空屋行竊，令居民不堪其擾，除加強巡邏外，當地民眾也積極提供可靠線索，再次證明警民合作能夠有效打擊犯罪。1060314
(中央社)
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