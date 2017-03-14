綠島岸際油污清理 環署評估17日完成

綠島遭受重油污染，油污清理工作持續進行中。環保署今天表示，依照目前清理進度，岸際油污清理工作可望在17日完成，後續將持續進行環境復育工作。

人稱潛水天堂的綠島9日遭不明船隻排放油污污染，環保署及多個相關單位隨即分別針對岸際及海底油污進行清理工作，截至今天下午5時共清理約2007公斤的油污垃圾。

環保署水保處說，今天巡察時已經沒有油污再流上岸，綠島海面8浬範圍也都沒有再看到油污，依照岸際清理進度，可望在17日完成，但後續還有環境復育要進行。

不過，由於今天海象不佳，基於安全考量，並未派潛水員下海巡查油污狀況，但海巡署今天上下午都有持續在海面巡視，確定海面都沒有油污身影。1060314

(中央社)