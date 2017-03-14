澎農漁特色食品加值 增進產業經濟發展
政府前進新南向政策，食品工業發展研究所副研究員蔡耀德今天以澎湖特色食品創新加值與在地產業分享，協助離島拓展海外新興市場，促進產業發展。
澎湖縣政府、外貿協會與食品工業發展研究所等單位今天聯合在澎湖科大舉辦「澎湖特色食品創新加值與外銷拓展」分享會，並發表有「東南亞各國及其食品市場商機」、「日本地方特產經驗」和「國內食品經驗與食安」等多篇研究報告，供在地與會業界參考。
蔡耀德在「澎湖特色食品創新加值」指出，澎湖在地產業有近6000家，批發與零售有3000多家，食工加工則有20餘家，地方經濟受自然條件限制，大都是家庭式居多，並以觀光關聯性產業產值最高。
蔡耀德表示，澎湖在地中小企業利用在地農漁產透過加工而成為具有特色的伴手禮，如XO干貝醬、小管干、仙人掌、風茹草、黑糖糕等等農漁水產品，但這些地方特色產業大都是家庭式製造，缺乏合法生產用地，導致產業發生遭遇瓶頸。
蔡耀德指出，隨著消費者生活水準提高與保健意識抬頭，在食品創新加值上，一項高品質食品，必須兼具安全、色澤、香氣、風味、口感、營養、功能等環節，可透過超高壓、脈衝光和微波等跨領域的產業合作，才能創造出優質的高價值產品，提高出口量，促進離島產業經濟發展。1060314
(中央社)
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