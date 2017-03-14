壢新醫院、馬偕紀念醫院合作 提升桃園醫療照護品質

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平鎮區壢新醫院日前和馬偕紀念醫院簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書，提升桃園地區醫療照護品質。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區壢新醫院日前和馬偕紀念醫院簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書，雙方表示，將基於互惠互助的原則進行院際合作，並朝向「臨床醫療支援」、「醫療技術訓練」、「醫護人才培訓」、「生醫發展」面向，提升桃園地區醫療照護品質。

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院院長施壽全、聯新國際醫療集團總執行長暨壢新醫院院管會主委張煥禎日前簽署合作意向書及醫療支援合作合約書，張煥禎表示，壢新醫院與馬偕醫療體系的新竹、台東馬偕紀念醫院，已經是環台醫療策略聯盟的成員夥伴，平時互動就交流頻繁。

雙方表示，目前馬偕醫院在桃園沒有據點，此次與壢新醫院合作，將可強化馬偕醫院推展專業醫療服務的廣度與深度，落實全人醫療。壢新醫院透過彼此合作交流，精進提升醫療專業與技術，造福桃園地區民眾。

(中時)