石門水庫降雨 多出約1日供水量

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石門水庫集水區14日凌晨開始降雨，截至14日下午17時已經下雨11.6毫米。(賴佑維攝)

石門水庫集水區14日凌晨開始降雨，截至14日下午17時已經下雨11.6毫米，約可以帶來170萬噸水量，水庫水位至17時回升至229.22米，估計多出約1日供水量。水利署北區水資源局表示，16日華南雲帶即將進入水庫集水區，希望能有效為水庫解渴。

(中時)