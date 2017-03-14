當你踏上飛機那一刻 空姐們都在默默觀察這些事…
大家都知道，要當一位合格的空服員，得先經過嚴格的訓練要求，使其上線後，能拿出一定的專業與服務；但要成為一名「稱職」的空服員，就非短時間內可養成；面對機艙內所有不可預期的狀況，他們都得迅速地掌握。也正是如此，專業的空服員在乘客踏上飛機的那一刻，其實就已經展開工作，默默地觀察許多你不知道的事！
據英國《太陽報》（The Sun）報導，空服員在乘客登機的那一刻起，會默默地觀察以下4項事情。
1、你是哪國人
一名服務於德國漢莎航空，且有30年資歷的空服員Sjaak Schulteis表示，當其在歡迎乘客登機時，會特別注意其交談時所用的語言，或是手上拿的刊物；以此去判斷對方的國籍，並試著用他們的語言向其問好，讓人感受親切。
此外，一名曾任職於不同航空公司的空服員Janice Bridger補充，她會特別注意乘客是否會說英語；因為當緊急時刻發生時，對方若剛好是坐在逃生出口的位置，才可聽得懂口令指示與閱讀開門的說明，否則可能會取消其坐在該位的資格。
2.你是否「危險」
Sjaak強調，觀察第一印象是很重要的，在乘客登機時，若有聞到酒精或藥物（大麻）的味道，空服員判斷某位乘客可能有酗酒或使用毒品的情形；在考量恐對該航班構成未知危險下，將不被允許進入機艙內。
3.身體條件是否合適
Janice表示，她會觀察，若身體有殘疾的乘客，將不會安排其坐在逃生出口那一排的位置，因為這裡需要能舉起60磅（約27公斤）的艙口，或是打開幾百磅重的門。
4.留意身體強健的乘客
Janice提到，她會特別留意那些身體健壯乘客所坐的位置，並記住他們長相；當有緊急狀況發生時，她會私底下謹慎地詢問這些客人，是否願意提供協助，包括可能是制伏或約束不願遵守飛行安全的旅客。不過，Janice也強調，不希望這樣的事情發生，但也隨時做好萬全準備。
(中時電子報)
文章來源：太陽報
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