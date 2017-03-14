龍潭國中內道路封閉 居民盼改善替代道路

桃園市龍潭區居民認為龍潭國中旁的替代道路因為老樹縮減路寬，造成會車不易且道路彎曲，希望改善。(賴佑維攝)

穿越桃園市龍潭國中校區的金龍路180巷2月1日起封閉，桃園市政府在旁另闢道路作為替代，14日召開地方說明會，但居民認為替代道路因為老樹縮減路寬，造成會車不易且道路彎曲，希望移置老樹，此外替代道路部分為學校用地，希望盡速變更，避免將來被學校收回。市府人員則回應，移置老樹仍要再評估，至於道路將盡速變更。

(中時)