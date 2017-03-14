彰化監理站募二手書與發票、送樹苗 民眾熱烈響應
彰化監理站14日辦理「捐發票、捐書送樹苗」及「道路交通安全宣導」活動，現場還有林務局南投林區管理處免費提供的印度紫檀、瓊崖海棠、烏心石及大葉山欖等樹種共計450株樹苗，供民眾憑發票領取。
彰化監理站站長王顯文指出，台灣已正式邁入高齡化社會，獨居長者需要大家共同關懷；此外，種植花木不僅可美化環境，又可淨化空氣、減緩地球暖化。藉由活動拋磚引玉，宣導植樹護林、守護台灣觀念。
王顯文說，今天民眾參與十分踴躍，場面熱烈又溫馨；總計募得850張發票及14本二手書，發票將全數轉捐給華山基金會，募得的二手書籍，未來將放置於監理站三樓的漂書站，供洽公民眾自由取閱。
(中時)
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