九族粉紅色富士櫻登場 中部五縣市優惠再優惠

九族富士櫻迷人。圖為參考照片，遊客宜上網查即時花況為準。（九族文化村提供）

魚池鄉鹿篙鹿旁的粉紅櫻花綻開，幾公里外規模更大、景觀更佳櫻的九族文花村，推出櫻花季第2波，綿延數百公尺櫻花大道富士櫻粉艷登場，3月17日至26期間特別加碼，推出中部五縣市(台中、彰化、南投、苗栗、雲林)鄉親回饋特價，只要450元，就可以賞櫻+遊樂設施+原住民表演+日月潭纜車一票玩到底，非常划算。

其他不是設籍中部五縣市的遊客，也可以享有特價580的優惠價入園。

九族經理黃瑞奇表示，今年受暖冬影響，全台各地的櫻花花況有點錯亂，以九族櫻花祭為例，花開的時機比往年平均花開日期晚了約三個星期，因此往年到了這個時候應該櫻花都落光的了，今年卻仍然有漂亮的櫻花仍在盛開。

台灣最大的賞櫻盛會，九族櫻花祭近幾年再推櫻花大道與富士櫻，紛紅色的富士櫻雖然是單瓣的花形，但是盛開時，綿延粉黛層層疊疊也非常壯觀，有別於一般八重櫻的桃紅艷色，呈現另一種風情，非常受到遊客的喜愛。

配合花期，相關櫻花祭活動，除了夜櫻已經截止外，大都有延期繼續，包括熱鬧的日本祭典特產街和浴衣、人力車體驗等，遊客可以租換日式傳統浴衣，漫步櫻花大道，感受和風賞櫻的櫻花祭風情，而近年來野餐活動盛行，九族文化村也推出了野餐特區，在綠草如茵的櫻花林不論躺下、坐著或奔跑，都很適合和家人一起享受櫻花野餐的樂趣。

另外還有一項受到矚目的特展也同時在九族文化村展出，在日本推出已經50年的鹹蛋超人，正名為「奧特曼英雄」，除了各式公仔，包括一座高七米的超大公仔和擁有各式互動遊戲的「奧特曼英雄訓練本部」將使曾經跟超人一起長大的許多奧特曼迷瘋狂，千萬不能錯過。遊客入園後只要再加200元，就可進入奧特曼英雄訓練本部瘋狂體驗。

(中時)