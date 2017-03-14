休假一年撇下阿翔 浩子見翔媽落下男兒淚
天團浩角翔起成軍13年，浩子拋出暫別演藝圈想法，不少人苦口婆心相勸，就連浩媽也說：「你沒有阿翔不會紅啦！」TVBS《食尚玩家》15、16日將播出浩子暫別前的最後錄影，搭檔阿翔一手主導策畫「大哥賣走」特輯，企圖用美食及滿滿的回憶挽留浩子。其中神秘王牌翔媽現身，讓浩子落下男兒淚，場面相當感人。
浩子感受到阿翔安排的用心，不忘虧阿翔：「我覺得你好適合做幕後喔！」工作人員也現身細數浩子罪狀，眾人直指他「最愛罵哭工作人員」， OS桑阿松也曾在法國被罵哭，阿松說：「浩子在洗澡的時候罵我，害我邊哭邊看『小浩浩』，心情很複雜。」浩子連忙解釋：「我不是用罵的，我都是用說的，誰知道他們就哭了。」
節目中出現不少重要嘉賓，翔媽盛裝現身，讓浩子嚇到從椅子上彈跳起來，翔媽一句：「你放我們阿翔一個要怎麼辦？」浩子頓時語塞默默落淚，但翔媽仍是獻上祝福，要浩子「出外不比在台灣，凡事小心」。最後，阿翔盛大為浩子舉辦封麥儀式，讓浩子又感動又好笑。
(中時)
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