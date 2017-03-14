超狂小學生 疊杯一舉刷新世界紀錄

竹中國小學生郭思涵、吳其祐，參加新竹市主辦的市長盃競技疊杯錦標賽，賽中分別刷新8、9歲組世界紀錄，獲縣長邱鏡淳（中）表揚。（莊旻靜攝）

新竹縣竹中國小學生郭思涵、吳其祐日前參加新竹市舉辦的「市長盃競技疊杯錦標賽」，一舉刷新8、9歲組世界紀錄，未來還希望再破自己創下的紀錄。新竹縣長邱鏡淳今天在主管會報中，稱讚2人是新竹之光，也在2名冠軍指導之下，體驗疊盃的樂趣。

吳其祐現就讀小學四年級，從1年級升2年級的暑假開始學習疊杯，小學三年級的郭思涵亦有2年資歷，2人都期盼能再破自己記錄，並出國參賽。竹中國小校長陳育姿表示，兩學生在成功背後，付出許多心血努力，全校師生都為他們表現喝采。

新竹市去年主辦的市長盃競技疊杯錦標賽，是亞洲地區第1場獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）認證的官方賽事，賽中，郭思涵在Cycle項目以7.695秒刷新8歲童世界紀錄，吳其祐在3-3-3項目以1.875秒，奪9歲組世界冠軍，2人均獲頒德國ISSF世界疊杯運動聯盟所核發的世界紀錄證書。

新竹縣體育會競技疊杯委員會總教練韓宛臻表示，縣內推動疊杯運動近3年，選手依指定疊杯順序完成，若無犯規，則視完成時間來決定勝負。該項比賽考驗選手的反應、眼手協調，以及專注力和穩定程度，適合孩童學習。

(中時)