世大運後 市府火力集中東區門戶計畫
北市今天舉辦東區門戶計畫座談會，南港轉運站將成為東區聯外運輸門戶，預計4月開通，台北市長柯文哲表示，8月世大運後，市府火力將集中在東區門戶計畫。
柯文哲致詞時表示，西區門戶計畫過程沒有按部就班，且戰且走，整個計畫將於6月完工，解決西線以後，重點要挪到東邊。柯文哲強調，目前市府全部力量都在8月要舉辦的世大運，「過了9月，主力部隊會移到以南港設站為中心的東區門戶計畫。」
交通局長張哲揚指出，高鐵南港站在去年7月通車後，南港站三鐵每天進出站人次穩定成長，在東區門戶計畫中，南港轉運站將會是聯外運輸門戶，紓解西區交通旅次，直接提供南港、內湖、宜花東等交通服務。
張哲揚說，目前南港轉運站西站、東站、商三三處基地共59席月台與備用停車位，西站往返桃園、基隆、新北，東站往返宜花東，商三用地往返新竹以南、西部幹線。
除南港轉運站，財政局長陳志銘表示，南港瓶蓋工廠也是發展重點，南港轉運站、南瓶2地仍屬中央，而立法院長期向北市府承租國中用地，北市府因而計劃與中央換地。
陳志明坦言，換地案引發許多批評聲浪，認為北市拿蛋黃區換蛋白區，但他保證10年後，北市府會換到另一個信義計畫區。」過去的信義計畫區就是農田一片。產發局長林崇傑說，將打造南瓶為青創基地，預計6月動工、明年10月營運。1060314
(中央社)
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