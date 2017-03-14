解決逢甲用電不足 張廖萬堅邀台電會勘

我要評比

台中市西屯區逢甲商圈周邊每遇颱風就發生停電或供電不足問題，立委張廖萬堅今天邀集台電等相關單位前往會勘，將逐步進行管線遷移，達到全面電纜地下化目標。

張廖萬堅表示，逢甲地區周邊因觀光夜市繁榮和學校，帶來大批商機和人潮，用電量大；而周遭傳統社區，因早期設計電線桿林立，颱風季屢遭受樹枝及強風拉扯而斷線，連帶造成大範圍停電，且部分區域因變電箱供電不足時常引起跳電，影響民眾生活甚鉅。

張廖萬堅於7日即先邀請台電公司和逢甲地區周遭里長召開過協調會，並決定今天實地會勘上安里等9個里進行電纜地下化可行會勘，還有台中市建設局管線科、建設局公園管理科、經發局公用事業科及里長也都共同出席，在場立即溝通協調變電箱設置問題，期望解決長期用電問題。

經過會勘後，張廖萬堅發現，部分區域早已有管路配置，但礙於變電箱設置點，以致管線遲遲無法埋設。9個里當中以逢甲里逢甲商圈問題最為嚴重，其中西屯路二段道路狹窄加上店家林立，尋找變電箱設置點更是困難，目前決議先採漸進式分段進行，將可設置地點逐步進行管線遷移，未來繼續尋求適當地點，以達到全面電纜地下化目標。

台電人員則表示，逢甲商圈周遭近年來快速發展，用電量激增，早期規劃已不敷使用，且礙於店家密集和人口不斷增加，才會造成供電量嚴重不足，時常引起跳電問題，目前將針對時常跳電區域增加供電量，而變電箱設置則需透過里長及里民同意才能設置。1060314

(中央社)