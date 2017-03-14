三條崙海水浴場整建，打造森林風戲水樂園

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三條崙海水浴場曾是中南部最受歡迎的戲水樂園。（張朝欣攝）

雲林四湖鄉海水浴場是中南部地區最著名的海水浴場，但因年久失修，人潮不再；四湖鄉公所14日展開規劃，將與雲嘉南國家風景區、縣政府共同合作，利用保存完整的濱海林相，打造充滿亞熱帶風情的「森林海水浴場」。

四湖鄉長蘇國瓏表示，三條崙海水浴場興建於日治時代，至今已有1甲子以上歷史，早年國內遊樂區不多，每年6月暑假期間，海水浴場人聲鼎沸，但因大環境改變加上設施老舊，繁華漸褪，為了重新吸引人潮，公所已著手展開規劃。

蘇國瓏說，海水浴場水陸面積達36公頃，其中陸地佔19公頃，保留原始防風林林貌，生態豐富，可做為露營、渡假園地，配合漲退潮推出各種水上、沙灘活動，極具發展潛力。

蘇國瓏指出，目前鄉公所已與雲嘉南濱海國家風景區管理處展開合作，同時尋求縣政府支援，以海水浴場與原始森林為主體，打造1處充滿亞熱帶風情的「森林海水浴場」，重現早年榮景。

(中時)