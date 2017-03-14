馬英九遭起訴 柯建銘：送給他最好的情人節禮物
台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今起訴，民進黨團總召柯建銘今天說，102年他生日當天，馬英九舉行記者會，嚴辭譴責他與前立法院長王金平「侵犯司法獨立」，「馬送我生日禮物，今天是白色情人節，（起訴）是我送給他最好的禮物。」
柯建銘晚間表示，等這一刻很久了，「對我來講是刻骨銘心」，自己在新竹經營40年以上，走過戒嚴、黨外時期，一直到民進黨成立，進入立法院跟國民黨正面迎戰，非常了解國民黨的行徑。2008年馬英九上台後，那時候就外傳「第一個抓阿扁（前總統陳水扁），第二個就是抓我」。
柯建銘指出，馬英九上後對阿扁上銬、大規模起訴前朝官員，辦綠不辦藍，就是威權時期特務治國的最後遺緒。
柯建銘也回憶道，102年9月8日那天是他62歲生日，回新竹探望他母親之際，母親也不知道發生什麼事，結果馬英九下午開記者會，對王金平涉入關說案發表沉痛聲明，呼籲捍衛司法，指「這是侵犯司法獨立最嚴重的一件事，也是台灣民主法治發展最恥辱的一天」。
柯建銘說，這下好了「終於引蛇出洞」，馬英九當年送我生日禮物，今天是白色情人節，「（起訴是）我送給馬英九最好的禮物」。
(中時)
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