男子開毒趴炫槍 警逮人搜出2手槍與K他命

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雲林西螺鎮鍾姓男子日前與友人開毒趴，席間還亮槍強調自己罩得住。警方獲報後14日持搜索票前往鍾男住處，查獲制式與改造手槍各1把，以及100餘公克K他命，全案依違反槍砲彈藥刀械管制、毒品危害罪嫌移送法辦。

有殺人、毒品等前科的36歲鍾姓男子，2年前出獄後找不到固定工作，疑販毒為業，日前與友人聚會吸毒時，突然拿出1把手槍炫耀，聲稱自己「有夠力」，事後警方接獲檢舉，進行監控3星期後掌握槍枝與毒品藏匿處。

今天警方前往鍾男住家搜查，鍾男見警方上門，帶著槍枝與毒品從後門逃逸，但警方早已在後門埋伏，順利逮捕鍾男，同時起出2把手槍、167公克K他命。鍾嫌供稱，因擔心買毒品時被黑吃黑，才會向友人借用手槍自保。

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(中時)