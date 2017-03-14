遺贈稅改累進稅率 每年估多63億元稅收

立法院財政委員會15日將審查遺產及贈與稅法部分條文修正草案，根據財政部書面報告指出，遺產稅及贈與稅從單一稅率改累進稅率，估計將每年增加新台幣63億元稅收挹注長照。

財政部報告指出，近年來國際間對於財富分配議題日益重視，實施遺產及贈與稅制的其他國家，大多數採行累進稅率，對照台灣現行遺產稅及贈與稅稅率為單一稅率10%，外界時有稅率偏低，可能造成世代不公的議論。

財政部表示，為期發揮遺產稅及贈與稅課徵對社會公平的正面意義，並配合長期照顧服務法第15條修正，以適度調高遺產稅及贈與稅稅率所增加的稅課收入，挹注長期照顧服務財源。

這次行政院版的修正內容，將現行遺產稅及贈與稅稅率結構由單一稅率10%，調整為3級累進稅率，分別為10%、15%及20%，並增設各稅率的課稅級距金額，而調增遺產稅及贈與稅稅率所增加的稅課收入，撥入依長期照顧服務法設置的特種基金，用於長期照顧服務支出，不適用財政收支劃分法的規定。

根據財政部估計的預期效益，落實遺產稅及贈與稅課徵目的及符合社會期待，每年約可挹注長期照顧服務財源63億元，有助於長期照顧服務制度永續發展。

此外，財政部認為時代力量黨團提案，將遺產稅及贈與稅最高邊際稅率調增為30%、各稅率的課稅級距金額較低及調降贈與稅免稅額等，調整幅度較大，受影響的納稅義務人人數較多，恐衍生較大租稅規避誘因，希望能夠支持行政院版的修正。1060314

(中央社)