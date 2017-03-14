辛苦有代價 生兒育女者平均餘命較長
家長們，拿出勇氣來！研究人員今天表示，若能戰勝睡眠時間被剝奪、小童暴走和青春期焦慮等種種考驗，就可能比膝下無子的同輩活得更久。
法新社和「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，根據發表於「流行病學暨公共衛生期刊」（Journal of Epidemiology and Community Health）的研究，父親平均餘命增加的幅度比母親來得大，特別是在年齡較高的族群。
研究人員說，養兒育女和膝下無子「這兩個族群到了60歲，平均餘命的差異…可能多達兩年」。
研究人員追蹤140多萬名在1911年至1925年間出生的瑞典男女，觀察他們的壽命。
他們也蒐集了參與研究者是否結婚生子等資訊。
研究團隊說，相較於膝下無子者，生養至少1個孩子的男女「死亡風險較低」。
研究人員寫道，和膝下無子的同輩相比，「到了60歲，男女平均餘命的差異分別達到2年和1.5年」。
研究團隊還說，到了80歲，生兒育女的男性平均餘命為7年8個月，膝下無子的男性則為7年；女性方面則分別為9年6個月和8年11個月。
研究人員承認，這項研究僅能指出相關性，無法斷定生兒育女是平均餘命增長的原因。
不過，他們推論，生兒育女者到了較高齡時，可能得益於子女的社會和經濟支持，而這是膝下無子者無法獲得的好處。
另一個可能原因是，相較於擁有孩子的父母，膝下無子者的生活方式可能較不健康。（譯者：中央社劉文瑜）1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。