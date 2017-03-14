辛苦有代價 生兒育女者平均餘命較長

我要評比

家長們，拿出勇氣來！研究人員今天表示，若能戰勝睡眠時間被剝奪、小童暴走和青春期焦慮等種種考驗，就可能比膝下無子的同輩活得更久。

法新社和「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，根據發表於「流行病學暨公共衛生期刊」（Journal of Epidemiology and Community Health）的研究，父親平均餘命增加的幅度比母親來得大，特別是在年齡較高的族群。

研究人員說，養兒育女和膝下無子「這兩個族群到了60歲，平均餘命的差異…可能多達兩年」。

研究人員追蹤140多萬名在1911年至1925年間出生的瑞典男女，觀察他們的壽命。

他們也蒐集了參與研究者是否結婚生子等資訊。

研究團隊說，相較於膝下無子者，生養至少1個孩子的男女「死亡風險較低」。

研究人員寫道，和膝下無子的同輩相比，「到了60歲，男女平均餘命的差異分別達到2年和1.5年」。

研究團隊還說，到了80歲，生兒育女的男性平均餘命為7年8個月，膝下無子的男性則為7年；女性方面則分別為9年6個月和8年11個月。

研究人員承認，這項研究僅能指出相關性，無法斷定生兒育女是平均餘命增長的原因。

不過，他們推論，生兒育女者到了較高齡時，可能得益於子女的社會和經濟支持，而這是膝下無子者無法獲得的好處。

另一個可能原因是，相較於擁有孩子的父母，膝下無子者的生活方式可能較不健康。（譯者：中央社劉文瑜）1060314

(中央社)