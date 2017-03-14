馬祖藍眼淚暨畫展 4/1台北發表會

我要評比

2017馬祖「藍眼淚」系列活動將於4月1日在台北市長官邸舉行發表會，會場特別設置暗室，提供遊客體驗區。

連江縣長劉增應、議長張永江屆時將到場向國人宣傳行銷，研究培育「藍眼淚」的海洋大學環境生物與漁科學系教授蔣國平，也將到現場說明及引領觀賞。

劉增應歡迎國內外遊客到馬祖一遊，他指出，Yahoo(雅虎)旅遊精選出全球十大小島之一，馬祖排名第5，擁有多元豐富生態，CNN評選世界15大奇景之一馬祖藍眼淚夢幻美景。

馬祖「藍眼淚」全年都有，4月到9月好發大量期，南竿北海坑道晚間9時開放搖櫓觀賞，至9月30日止採預約制，電洽(0836)22177，體驗如同電影般夢幻美景。

海大成功研究「藍眼淚」大量人工繁殖技術，今年2月23日發表初步證實非海域污染生物，研究顯示馬祖海面閃爍的幽微藍光，是渦鞭毛藻或雙鞭毛藻中的「夜光蟲」所導致的現象，未來馬祖南北竿將設置教育展示館，全年都可以欣賞到「藍眼淚」。1060314

(中央社)