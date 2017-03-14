大馬英文報全版刊登台旅遊資訊

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馬來西亞全國發行量最大的英文媒體昨日刊登台灣旅遊相關報導，內文介紹台灣旅遊環境和穆斯林清真飲食，預料可吸引更多大馬人赴台旅遊。

「星報」（The Star）昨日以「Taiwan awaits unsung heroes」（台灣鼓勵大馬無名英雄赴台旅遊）為題全版刊文，主要是配合駐馬來西亞台北經濟文化辦事處觀光組主任巫宗霖、馬來西亞觀光旅遊協會（MATTA）總執行長潘在能及執行理事許光標，於3月10日共同舉行新聞說明會的整理報導。

巫宗霖表示，為鼓勵更多大馬民眾赴台灣觀光旅遊，並配合「2017年大馬國際旅遊展」（MATTA FAIR 2017）活動，這次特別舉辦「無名英雄特惠專案」活動，主要是為表達台灣對於大馬公共服務人員，包括醫護人員、公務員、警消人員、教師、航空界從業人員、清真寺長老、行政人員、媒體從業人員、留台生、退休人士等平日的無私奉獻，以及感謝他們的辛勞。

他說，去年大馬赴台灣旅遊的人數達47萬4420人次，他相信透過舉辦特惠專案活動，並藉由「住宿一晚、贈送一晚」的旅遊配套，將可鼓勵更多大馬人前往台灣旅遊，期望今年大馬人赴台灣觀光旅遊的人數可達到55萬人次。

許光標表示，台灣是一個很有制度及讓觀光客安心旅遊的國家。穆斯林觀光客在台灣旅遊時可盡情享受清真飲食，以及參訪美麗的清真寺。

他透露，目前台灣共有100家餐旅獲得「清真認證」，台灣也一直致力打造完善的穆斯林旅遊友善環境及相關設施，因此他鼓勵大馬民眾抓住機會前往台灣旅遊。

潘在能表示，旅遊展活動期間，歡迎大馬民眾前往觀賞台灣傳統舞蹈表演等節目，可瞭解台灣的人文及民俗風情。

「2017年大馬國際旅遊展」訂於3月17日至19日在「太子世界貿易中心」舉辦，活動展覽時間自早上10時至晚上9時。1060314

(中央社)