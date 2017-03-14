柯P母叩里長討公道 郝龍斌：這不是媽寶是什麼
競選國民黨主席的郝龍斌，14日在信義區座談政見發表會中表示，柯文哲市長事情做不好，還找柯媽媽打電話給里長討公道，那不是媽寶是什麼？不如選柯媽媽做市長算了。他並向在場人士保證，若當選黨主席絕對為2018台北市長選舉負責，沒拿下台北市就負責任辭職下台。
郝龍斌表示，最近柯文哲市長比較少罵他，那是因為柯執政很多事情都做不好，講起事情口沫橫飛，做起事來一事無成，一碰到問題就推給他。他還詢問在場的里長們，有沒有接過柯文哲媽媽的電話？里長們紛紛回答「有」；接著詢問有沒有接過柯文哲的電話？里長們皆回答「沒有」；是否接過他的電話，里長們齊聲回答「有！」；郝龍斌說，柯市長事情做不好，還找柯媽媽打電話給里長討公道，那不是媽寶是什麼？不如選柯媽媽做市長算了。
郝龍斌指出，國民黨現在最重要的就是爭取2018、2020勝選，並向在場人士保證，若當選黨主席絕對為2018台北市長選舉負責，沒拿下台北市就負責任辭職下台，黨主席唯有權責相符才會全力以赴爭取勝選！
(旺報)
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