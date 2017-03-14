維護氣候正義 菲批准巴黎氣候協定
為維護「氣候正義」，菲律賓參議院今天批准「巴黎氣候協定」，同時也為菲國獲得氣候變遷的國際援助打開大門。
菲律賓參議院氣候變遷委員會主席李加達（Loren Legarda）今天宣布，參議院以22比0批准了巴黎氣候協定，這項協定將在菲國生效。
李加達說，對菲國這樣易受危害的國家來說，巴黎氣候協定非常重要，「這代表參與的國家將遵循氣候行動，共同維護氣候正義。」
菲律賓總統杜特蒂原本抗拒加入巴黎協定，他認為控制排碳量將影響菲國經濟發展，同時也抨擊先進國家走完過量排碳之路，回過頭來限制開發中國家。
但由於內閣成員一致贊成加入巴黎協定，杜特蒂的態度逐漸軟化，於2月28日在馬拉坎南宮簽署了「巴黎氣候協定加入書」，次日即送進參議院準備表決。
李加達說，協定在菲國生效之後，菲國將有權動用國際氣候融資機制，並取得已開發國家在減緩氣候效應、技術發展與轉移、能力建構等方面的支援。
她並稱，菲律賓今後也可強化在氣候談判、協定的落實與管理上的角色。
巴黎氣候協定是於2016年4月22日由171國在聯合國紐約總部簽署，但還需這些國家的立法機構批准才能各自生效。1060314
(中央社)
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