美議員諷移民 不能靠別人小孩恢復文明
荷蘭大選再過2天即將登場，美國愛阿華州共和黨籍議員金恩也來湊熱鬧，他大讚荷蘭極右派政治人物懷爾德斯，警告歐洲若繼續歡迎移民，將會失去文化。金恩這番話惹來砲轟。
法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，金恩（Steve King）上週末發表推文，附上一張漫畫，內容描述反伊斯蘭的懷爾德斯（Geert Wilders）堵住堤防牆面上的裂縫，堤防上頭寫著「西方文明」。
極右派的金恩寫道：「懷爾德斯瞭解那文化，而人口是我們的命脈。我們不能靠別人的小孩恢復文明。」
金恩的推文引發自家共和黨人強烈指責，包括父母為逃離古巴強人卡斯楚（Fidel Castro）政權而流亡美國的眾議員柯貝羅（Carlos Curbelo）。
柯貝羅推文說：「你究竟意指什麼？我算『別人的小孩』嗎？#令人憂心的共和黨同僚。」
美國前總統小布希的弟弟傑布．布希（Jeb Bush）也發表推文說，「金恩表達的看法並未反映出我們共同的歷史價值」。
傑布．布希說：「美國是移民組成的國家。」
佛州共和黨眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）怒氣沖沖推文說：「要知道，多元化是我們的強項。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。