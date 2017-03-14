人氣網紅齊拚場 酷瞧開新節目

橘子集團旗下的酷瞧2歲了，特別邀請7位近400萬粉絲的超人氣網路紅人一起上《網紅GO》網綜節目，進行分組PK大賽，首集桃戰「五粒全開」比賽生火烤蛤蠣，衝出高人氣。

酷瞧自2015年成立至今屆滿兩週年，隆重推出集結社群力與最強網紅共創的全新自製網綜節目《網紅GO》，邀請7位近400萬粉絲的超人氣網路紅人林進、小A辣、老田、胖虎、蕭小M、王依渟進行分組PK，由號稱台灣泫雅的江佩諭擔任關主，激發出爆笑又有趣的內容，短短不到12小時，吸引超過20萬人次瀏覽。

《網紅GO》於3月13日晚間9點，於林進的粉絲專頁「林進飛醺卑鄙fashion baby」全球首播第一集，參與網紅同步分享，短短不到12小時，超過20萬人次瀏覽，大讚林進「遊戲王」、「超有哏」、「A辣好細心」，七位網紅驚喜同框「真的要笑死」、「很喜歡你們聚一起」，紛紛表示「超好看」、 「好想看第二集！」。

7位網紅第一集便挑戰「五粒全開」，不僅要急速猛灌完三瓶礦泉水、接著要比賽生火烤蛤蠣。為搶下關鍵第一勝，林進率領蕭小M、胖虎突發奇想「與蛤蠣對話」，林進曖昧喊著「小燒貨」、「不要裝畜女」，竟意外奏效，五顆蛤蠣乖乖聽話全開。

反觀小A辣跟依渟在比賽前為老田起內鬨，比賽過程中，依渟更是不知如何幫忙而被隊友嫌棄是花瓶。7位齊聚一堂，笑料加乘吸睛，比賽情勢發展撲朔迷離，也讓網友們迫不及待。

酷瞧2年來全網總觀看人次來到6億，旗下共有200部節目，包含直播企劃《拜託了！愛情》、《美少女圖鑑》等，主題包羅萬象，橫跨娛樂、愛情、校園等，每天都有不同型態的影片上線。

隨著2016年網綜節目激增，酷瞧更積極投入精緻內容的製作，且看準網紅們的超高人氣及渾然天成的喜感，強力打造全新網綜《網紅GO》，走出直播螢幕，與粉絲互動更緊密，共創網綜新型態展演節目，為網紅經濟開啟多角化經營的可能，希望透過直播醞釀更多「新型態節目的IP實驗室」。1060314

(中央社)