彰化縣鄉鎮市農會 三首長當選名單出爐

彰化縣26鄉鎮市農會，14日召開理監事會議，完成理事長、常務監事選舉並遴選總幹事，除永靖鄉農會理、監事難產無法開會外，其餘25鄉鎮市皆如期完成，選舉結果並匯報縣府農業處彙整。

縣府指出，第18屆各級農會改選在平和中順利完成；其中，25個農會新任理事長計有18位、連任7位；新任常務監事計有17位、連任7位，二水鄉農會監事會流會，未選出常務監事。另外，順利產生25位總幹事，其中員林市、二林鎮、芬園鄉及伸港鄉等4農會總幹事為新任。

彰化縣鄉鎮市農會三首長當選名單如下：

彰化市農會，總幹事林毓源、理事長林水木、常務監事張瀚天。

花壇鄉農會，總幹事顧碧琪、理事長鄭三明、常務監事王良峯。

芬園鄉農會，總幹事黃翊愷、理事長葉豐樑、常務監事謝文環。

鹿港鎮農會，總幹事紀呈聰、理事長郭世雄、常務監事劉漢忠。

秀水鄉農會，總幹事吳明信、理事長梁慶堂、常務監事陳性友。

福興鄉農會，總幹事林坤宏、理事長蔡成芳、常務監事粘銘燦。

和美鎮農會，總幹事張進益、理事長李明成、常務監事郭德勝。

伸港鄉農會，總幹事賴秀娥、理事長陳秀菊、常務監事柯塗火。

線西鄉農會，總幹事楊玲珠、理事長黃銘輝、常務監事林金生。

大村鄉農會，總幹事廖瑞樺、理事長吳榮杰、常務監事黃正盛。

員林市農會，總幹事黃豐盛、理事長王錫庸、常務監事張永府。

埔鹽鄉農會，總幹事楊鶉禎、理事長陳俊忠、常務監事李阿琴。

溪湖鎮農會，總幹事陳嘉修、理事長楊良昌、常務監事楊慶盛。

埔心鄉農會，總幹事張旗聞、理事長巫健次、常務監事胡國顯。

社頭鄉農會，總幹事蕭浚二、理事長蕭文鏘、常務監事蕭成洽。

田中鎮農會，總幹事曾招英、理事長張耀通、常務監事陳文瑞。

二水鄉農會，總幹事蔡文琳、理事長蔡瑞祥。

田尾鄉農會，總幹事楊春枝、理事長詹前宏、常務監事傅旺歷。

北斗鎮農會，總幹事張桂連、理事長鄭英俊、常務監事廖泳達。

埤頭鄉農會，總幹事王宋民、理事長陳世勳、常務監事楊宏超。

溪州鄉農會，總幹事彭顯賦、理事長鄭輝煌、常務監事黃坤益。

二林鎮農會，總幹事邱士平、理事長莊萬恭、常務監事陳淵。

芳苑鄉農會，總幹事謝介民、理事長林總元、常務監事林木村。

竹塘鄉農會，總幹事詹光信、理事長莊焜勝、常務監事陳森麟。

大城鄉農會，總幹事蔡南輝、理事長莊登讚、常務監事蔡隱居。

另外，永靖鄉農會未能於日前會員代表大會中選舉出理事與監事，彰化縣政府已發文請示行政院農業委員會有關行政程序及總幹事可否代理之問題，等待中央回覆說明，

農業處指出，為促使永靖鄉農會理、監事之重審，能儘速且如期完成，縣府已立即督促農會成立候選人資格審查小組，全面辦理實地會勘，並由縣府所派之指導員會同農業處農務科、畜產科、法制處及地政處等人員列席審查會且實地會勘，以求公允。

(中時)