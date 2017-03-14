馬遭起訴 柯建銘：馬最好的情人節禮物

台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今起訴，民進黨團總召柯建銘說，102年他生日當天，馬英九舉行記者會指控他，今天是白色情人節，「（起訴是）我送給馬英九最好的禮物」。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控涉嫌教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法等起訴。案件源自最高法院檢察署特別偵查組民國102年偵辦柯建銘、前立法院長王金平關說案，後續馬英九、前最高檢檢察總長黃世銘則被控教唆洩密與洩密等罪嫌。

柯建銘晚間表示，等這一刻很久了，「對我來講是刻骨銘心」，自己在新竹經營40年以上，走過戒嚴、黨外時期，一直到民進黨成立，進入立法院跟國民黨正面迎戰，非常了解國民黨的行徑。2008年馬英九上台後，「第一個抓阿扁（前總統陳水扁），第二個就是抓我」。

他也想起，102年9月8日那天是他62歲生日，回新竹老家探望母親，母親也不知道發生什麼事，結果馬英九下午就開記者會，對王金平涉入關說案發表沉痛聲明，指「這是侵犯司法獨立最嚴重的一件事，也是台灣民主法治發展最恥辱的一天」。

柯建銘說，這下好了「終於引蛇出洞」，馬英九當年送他生日禮物，今天是白色情人節，「（起訴是）我送給馬英九最好的禮物」。1060314

(中央社)