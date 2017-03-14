苗栗槍擊案 警重返現場為這樁

苗栗市10日凌晨發生兩派人馬為賭債糾紛在街頭駁火互開20多槍，2人中彈送醫，警方當天迅速查獲12人到案；縣警局今天大陣仗派出重要幹部重返現場「情境教學」，創下先例。

苗栗縣經國路與為公路口10日凌晨爆發街頭槍擊案，幫派分子持槍尋仇滋事，不僅駕車高速衝撞，甚至開槍駁火，案發時間雖僅短短3分鐘，已造成地方人心惶惶，引起警方高度重視。

苗栗警分局北苗派出所當天獲報後，到場封鎖道路，保留跡證，調閱周遭監視器畫面，並循三線系統通報，請鑑識人員到場勘驗；苗栗分局長指揮偵查隊針對傷者及附近住戶、商家製作訪查紀錄，不到24小時即掌握相關涉案人員並釐清犯案動機。

苗栗縣警局利用今天週報時間，安排各分局長及科室主管重回案發現場，以「情境教學」方式，將案件現場重建，再由北苗派出所所長、苗栗分局長，分享案件偵辦思維，提升主管指揮辦案能力。

除了此次街頭槍擊案，前一陣子飆車族在苗栗市聚集意圖飆速，期間一度「聲東擊西」想要調虎離山甩開警方注意，不料苗栗分局技高一籌，以口袋戰術成功攔查百餘輛人車。

苗栗縣警察局長金浩明肯定苗栗分局平日訓練有素，各階段辦案人員能迅速整合、無縫接軌，是在最短時間內順利掌握相關人、事、物的關鍵。

金浩明指出，美國陸軍發展出「行動後學習」，在每一次任務後，由每一參與同仁進行討論，集思廣益更加改善之道，近年來警察人員特考「警察情境實務」也納入必考科目。他說，警察每天要處理各種千奇百怪的事情，可透過類似案例的情境模擬訓練，充實辦案能力。1060314

(中央社)