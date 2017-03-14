留住老屋光陰　彰縣為活化老屋掛牌

彰化縣文化局推動老屋活化，今天中午在縣長魏明谷等人見證下，為成功案例「端倪生活」咖啡館掛上第一面老屋識別門牌。（謝瓊雲攝）

位在彰化火車站旁的「端倪生活」咖啡館，現址過去是台鐵員工宿舍，3年前由施昶志（右起）、曾盈慈兩人承租整建後經營咖啡館。（謝瓊雲攝）

活化老屋，再現歲月與光陰的韻味。彰化縣文化局去年起推動老屋活動再利用補助，共計11處老屋獲補助，14日在彰化火車站旁的「端倪生活咖啡」掛上老屋識別門牌，並宣布今年再編列450萬經費，即日起至4月底前受理申請。

「端倪生活」咖啡館現址，60年前原為台鐵員工宿舍，今天中午在縣長魏明谷、縣議員賴岸璋、林世賢和文化局長陳文彬等人見證下為老屋門牌揭牌，見證老屋活化成功案例。

29歲施昶志家住埔鹽，3年前和女友曾盈慈向台鐵承租下舊宿舍後重新裝修，兩人共同經營咖啡館，並在此歷經攜手成家、生子。

他說，老屋咖啡館在台南舊城區十分普遍，創業過程雖遭遇很多挑戰，但仍頗受年輕族群青睞，去年獲彰縣文化局每月5千元補助，對營運不無小補。

陳文彬說，今年第二波補助計畫，簡化申請流程，並成立老屋輔導委員會，同時建立人力資源平台資料庫，提供木做、雕花、泥水師傅，或白蟻防治工程工作室等資料，其中藝文空間文化經營類案件採隨到隨審、老屋整建小型修繕類最高可獲50萬元補助。

陳文彬指出，老房子提供的溫暖和情感，讓不少返鄉年輕人興起整建的想法，保留過去生活的記憶，透過活化補助計畫，鼓勵更多人參與老屋活化，重現老屋風華，爭取時間空間，或許有機會讓原本傾向拆屋的持有人，有不同的想法。

(中時)