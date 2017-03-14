閩台辦主任訪金門，盼今年底可通水

大陸福建省台辦主任王玲（中）今天下午率團走訪金門。（李金生攝）

大陸福建省台辦主任王玲（左）與金門縣長陳福海就兩岸交流溝通。（李金生攝）

大陸福建省台辦主任王玲（右三）與金門縣長陳福海（左二）強調「兩岸一家親」。（李金生攝）

針對大陸福建向金門供水工程，今（14）日率團訪問金門的大陸福建省台辦主任王玲表示，大陸已具備通水條件，期盼在今年底實施試通水作業，並利用金廈地緣近的互補優勢，協助金門的旅遊做大做優，打造金門成為兩岸先行示範區。

王玲日前帶領包括福州、廈門、龍岩等城市的台辦主任，經由馬祖「小三通」赴台參訪，並在今天下午轉至金門，明天將在現勘田浦水庫供水環境後，再循金廈「小三通」返回對岸。

金門縣長陳福海會見指出，金門、廈門在520以後親上加親，在兩岸關係出現微妙變化之際，金門仍扮演一處友善的環境。他還強調，「金門一定反台獨，絕對沒有台獨」是建構兩岸友善關係，「九二共識」的最佳實踐場域。

王玲則表示，「兩岸一家親」、「閩台手足親」，金門在兩岸交流過程中，發揮非常好的作用，例如過去「金門協議」的簽訂就具有重大歷史意義，在當今台海局勢下，應繼續發揮積極、獨特作用，將金門旅遊做大做優，帶動地方各項發展，踏踏實實造福金門鄉親，也讓台灣同胞看到贊成「一中原則」、堅持「九二共識」的兩岸先行示範區是如何打造而成的。

(中時)