閩台辦主任訪金門 盼今年底可通水
針對大陸福建向金門供水工程，今（14）日率團訪問金門的大陸福建省台辦主任王玲表示，大陸已具備通水條件，期盼在今年底實施試通水作業，並利用金廈地緣近的互補優勢，協助金門的旅遊做大做優，打造金門成為兩岸先行示範區。
王玲日前帶領包括福州、廈門、龍岩等城市的台辦主任，經由馬祖「小三通」赴台參訪，並在今天下午轉至金門，明天將在現勘田浦水庫供水環境後，再循金廈「小三通」返回對岸。
金門縣長陳福海會見指出，金門、廈門在520以後親上加親，在兩岸關係出現微妙變化之際，金門仍扮演一處友善的環境。他還強調，「金門一定反台獨，絕對沒有台獨」是建構兩岸友善關係，「九二共識」的最佳實踐場域。
王玲則表示，「兩岸一家親」、「閩台手足親」，金門在兩岸交流過程中，發揮非常好的作用，例如過去「金門協議」的簽訂就具有重大歷史意義，在當今台海局勢下，應繼續發揮積極、獨特作用，將金門旅遊做大做優，帶動地方各項發展，踏踏實實造福金門鄉親，也讓台灣同胞看到贊成「一中原則」、堅持「九二共識」的兩岸先行示範區是如何打造而成的。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。