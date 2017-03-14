司改國是會議提議 建構國家級司法科學組織、統一鑑定規則
科學鑑定報告經常影響司法判決的結果，更可能造成冤獄，有鑑於此，司改國是會議第1分組今提議，未來將成立國家司法科學機構，訂定關於槍炮、DNA等鑑定的標準與規範，該分組也決定下次將討論受矚目的偵查不公開、媒體影響審判等議題。
會議後，國是委員王薇君接受媒體採訪，痛批檢察總長顏大和為死囚提非常上訴，只是一味傾向加害人的權利保障，根本沒考慮死者家屬的心情，沒有事先告訴家屬及溝通，讓家屬透過媒體報導才知道此事，這種做法相當不妥，讓家屬受到傷害。
今日分組會議主要討論委員之一、冤獄平反者陳龍綺，及台大法醫學教授李俊億提案，關於司法科學鑑定的議題，委員們一致認為必須成立國家級的機構，提供一套標準與規則，讓刑事局及法務部的相關鑑識機構，做為鑑定科學的參考標準。
召集人羅秉成解釋，司法科學機構不是用來取代刑事局等鑑識中心，而是因為目前鑑定科學沒有一套準則，光是槍械及DNA鑑定不同的專家都有各自的研判標準，做出的結論當然不同，法院審理採信何種鑑定，經常造成有罪或無罪兩極化判決結果。
羅秉成說，為了讓鑑定技術標準化，就必須要有國家級的司法科學組織，統籌管理官方或非官方的鑑定機構，並且訂立鑑定人員守則，讓這些鑑定結果可以在法庭上作為重要的證據，至於這個國家級組織設在行政院或司法院底下，委員們尚未有共識仍待討論。
除此之外，籌備委員、小燈泡媽媽王婉諭提案關於被害人及家屬隱私權保障，及其他委員提議如何具體落實偵查不公開，避免媒體影響審判等，分組已列為下次會議的討論重點，這些議題涉及媒體採訪自由及隱私權保障，要如何權衡輕重將成為焦點。
(中時)
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