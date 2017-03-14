美國升息後將衝擊大陸房市出現暴跌走勢

美國升息腳步近了，勢必對大陸經濟帶來重創，特別是人民幣貶壓加大，恐進一步加重資本外逃的速度，同時，也會讓大陸房市面臨加劇泡沫的危機。專家認為，美國一日確定升息，將使大陸房市的調整深度加大，今明兩年面臨更大的衝擊，部分城市房價恐怕會出現暴跌走勢。

(旺報)