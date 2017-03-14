無畏打房 大陸今年前2月房市投資依然火紅

大陸從2016年第4季開始強力打房，的確讓房價出現降溫，不過，時序邁入2017第1季，根據國家統計局數據顯示，很顯然，前2月全大陸房地產開發投資達9854億元（人民幣，下同），年增8.9%，增速比去年全年提高2個百分點，還是維持不錯的成長動能，並沒有受到房市調控太大波及。開發商的投資重點仍擺在住宅，比重逾6成，投資區域也以東部為主，占比同樣逾6成。

(旺報)