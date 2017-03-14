大陸修好人法 見義勇為致人損害不擔責
中國大陸數度修改「好人法」條款，只要是見義勇為，卻不幸導致受助者發生損害，可以一律不擔責任。
上海澎湃新聞今天報導，大陸民法總則草案4審稿8日提請第12屆全國人民代表大會第5次會議審議。
草案4審稿中，將好人條款修改為因自願實施緊急救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任。但是救助人因「重大過失」造成受助人不應有的重大損害的，承擔適當的民事責任。
全國人大各代表團14日在分組審議中，草案建議表決稿關於見義勇為的行為明確規定為，因自願實施救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任。
同時建議表決稿刪除了前幾次審議稿中的「重大過失」字樣。僅規定，因自願實施救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任。
換句話說，大陸「好人法」條款，不再區分是否構成「重大過失」，只要是見義勇為一律不擔責。1060314
(中央社)
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