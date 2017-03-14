泰安再傳落石砸車 一女骨折送醫

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張女駕駛的轎車行徑苗62線6.5公里處，意外遭落石砸中，張女手臂骨折，幸無生命危險。(江詩筑翻攝)

遭落石砸中的轎車車頭幾乎全毀。(江詩筑翻攝)

苗栗縣道62線是往來泰安溫泉區的重要路線，不過今天下午五時許，傳出落石砸中轎車的意外，造成張姓女駕駛手臂骨折、頭部有撕裂傷，幸無生命危險。警方呼籲，近日鋒面帶來雨勢，民眾出入落石區域因儘速通行，避免危險。

大湖警分局龍山所在下午五點半左右接獲通報指苗62線6.5公里處有落石砸車，且有人員受傷，警消在現場發現3顆超過50公分立方的落石散落路面，其中砸中轎車的落石長逾150公分、高約80公分，轎車不敵落石重擊，車頭凹陷、車門全毀，擋風玻璃碎裂，駕駛頭部撕裂傷，手臂骨折，滿臉鮮血，緊急送醫。

張女為泰安鄉錦水村民，當時準備開車返家，送醫後，傷勢穩定，警方封閉該路段，並通知鄉公所要求承包廠商排除。

(中時)