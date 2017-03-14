外木山沿岸驚見死亡綠蠵龜 近2個月第3隻

陳信助發現死亡綠蠵龜。(黃靖惠攝)

陳信助發現死亡綠蠵龜。(黃靖惠攝)

海龜死亡季又到了！每年3至5月海龜回游近岸，卻誤食垃圾導致死亡，使得岸邊出現龜屍遍野的場景。「動手愛台灣」淨灘團號召人陳信助今天在外木山沿岸，又發現一隻死亡多時綠蠵龜，他表示，近2個月已出現第3隻死亡海龜，盼民眾能重視海洋生態保育，另外若發現擱淺或受困龜可通報海巡隊及救援專線0978-952145。

國立臺灣海洋大學海洋生物研究所教授程一駿指出，全台灣沿海岸出現死亡海龜數量，經過統計去年總數為149頭，北台灣占3分之1，約40、50頭；而今年才剛開始，全台已出現30頭死亡海龜，當中基隆沿岸就占2頭數量，加上外木山發現綠蠵龜是第3頭。

外界懷疑海洋生態受汙染，才導致海龜死亡數量攀升，對此程一駿表示，目前還無法做這種推論，只能確定民眾保育意識漸起，一發現死海龜就立即通報單位求援，所以統計母數量變多，曝光度也變高。

(中時)