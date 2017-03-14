打擊兒童蛀牙率　牙醫公會推20日起免掛號費

守護兒童牙齒健康，基隆市牙醫公會推20日起看診免掛號費。(黃靖惠翻攝)

兒童節前夕送好禮！基隆市兒童齲齒率未治療比率，名列全國第五名。基隆市牙醫公會為了要洗刷兒童「爛牙汙名」，日前號召22家牙醫院所加入「牙醫愛心親善院所免掛號費」行列，提供15歲以下兒童及懷孕婦女憑健保卡就診，能享免收掛號費服務，自20日起至4月8日止。

基隆市全國國小潔牙觀摩比賽，屢屢獲得殊榮，前年仁愛國小學童更一舉奪下冠軍寶座、去年也得亞軍優異成績，但根據教育部統計資料顯使，基市學童蛀牙卻未治療比率名列全國第五名，其中又以港西國小、南榮國小、中華國小、和平國小、仙洞國小、和平國小比率最高。

基隆市牙醫師公會為了洗刷學童「爛牙」汙名，今年配合中華民國牙醫師公會全國聯合會舉辦「牙醫愛心親善院所免收掛號費」活動，開放15歲以下國中生以及懷孕婦女，就診免收掛號費，盼能降低基隆市孩童齲齒率。

(中時)