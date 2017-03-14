打擊兒童蛀牙率 牙醫公會推20日起免掛號費
兒童節前夕送好禮！基隆市兒童齲齒率未治療比率，名列全國第五名。基隆市牙醫公會為了要洗刷兒童「爛牙汙名」，日前號召22家牙醫院所加入「牙醫愛心親善院所免掛號費」行列，提供15歲以下兒童及懷孕婦女憑健保卡就診，能享免收掛號費服務，自20日起至4月8日止。
基隆市全國國小潔牙觀摩比賽，屢屢獲得殊榮，前年仁愛國小學童更一舉奪下冠軍寶座、去年也得亞軍優異成績，但根據教育部統計資料顯使，基市學童蛀牙卻未治療比率名列全國第五名，其中又以港西國小、南榮國小、中華國小、和平國小、仙洞國小、和平國小比率最高。
基隆市牙醫師公會為了洗刷學童「爛牙」汙名，今年配合中華民國牙醫師公會全國聯合會舉辦「牙醫愛心親善院所免收掛號費」活動，開放15歲以下國中生以及懷孕婦女，就診免收掛號費，盼能降低基隆市孩童齲齒率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。