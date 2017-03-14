假照片賣淫被打槍 陸女喊半價留客
「本人照如假包換」攏是假！葉姓男子經營「寶萊應召站」，以假結婚、自由行等名義引進大陸女子來台賣淫，並以模特兒假照片在雙北吸客，每次交易喊出8000元，但女子各個年近30歲，常被打槍，以砍半價換嫖客青睞，桃園專勤隊14日破獲逮捕8賣淫女子和馬伕等18人，依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌送辦。
桃園市專勤隊在追查陸籍顏姓女子涉嫌假結婚案子時，發現多名女子都是經由60歲的葉姓男子來台，追查出葉男涉嫌經營「寶萊應召站」媒介陸籍女子來台賣淫，深入蒐證驚見陸女都善用多簽和多管道來台之便，來台一下機就被載往北部地區賓館或大樓套房接客，停留期滿出境後，又透過不同機場、港口或離島小三通等管道入境，規避機場移民官嚴密審核。
專勤隊還發現，接客的電信機房設在大陸，避免被追蹤，今持搜索票兵分多路，一舉逮捕葉姓主嫌、應召站外務、馬伕，以及3名假結婚真賣淫、5名假觀光真賣淫的陸女共18人，查扣大筆帳冊、現金和5台載運陸女的轎車。
女子們多來自大陸重慶，供稱為了改善家境來台賺錢，最久的已來台1年多，平均每日接客8至10人，但8女子都已年近30歲，與攬客時主打前凸後翹、纖腰細長腿的「本人照如假包換」差異大，讓不少嫖客「打槍」，業者見狀隨即喊出原價8000元、特價4000或6000元留客，全案依違反人口販運防制法、台灣地區與大陸地區人民關係條例及妨害風化等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
(中時)
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