菲軍方空襲叛軍 大批平民逃離家園
菲律賓政府軍連日在南部轟炸穆斯林叛亂組織「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）的山寨，造成敵方數目不明的死傷，以及約1000名平民流離失所。
菲律賓第6步兵師發言人恩希納斯（Arvin Encinas）今天宣布，軍方取得情報得知一大群BIFF分子聚集在馬吉丹奧省（Maguindanao）拿督薩里波鎮（Datu Salibo）山區，經確認之後實施空襲。
恩希納斯說，軍方於13日凌晨2時左右，以軍機投擲炸彈及發射火箭，再輔以榴彈砲轟炸，今天清晨4時發動了第2次的襲擊，士兵在清理現場時，尋獲5枚土製爆裂物。
軍方情報顯示，3名外國恐怖分子正在當地訓練BIFF分子，並教導他們如何製造炸彈。
恩希納斯說，跡象顯示BIFF分子有所傷亡，但暫無確實數字，當地居民也看到BIFF分子抬著傷亡戰友撤退。
然而，連續2天的轟炸行動，也造成大約1000名附近居民暫時逃離家園。
BIFF是由一批不願歸順政府的穆斯林激進分子組成，約有200至300名武裝成員，活躍於民答那峨島中部區域，據信已向伊斯蘭國（IS）組織宣誓效忠。1060314
(中央社)
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