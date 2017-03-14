荷蘭大選將登場 土荷外交衝突受矚

荷蘭即將在本週舉行大選，但近期與土耳其的外交齟齬，雙方以近乎撕破臉的語言交鋒，更吸引國際矚目。

打開歐洲媒體政治版，近期幾乎都是土耳其又跟哪個國家互相指責的新聞，其中土國與荷蘭幾乎陷入毒舌大戰，雙方高層以撕破臉的語言交鋒，引發外交齟齬。

土耳其不悅的原因在於4月16日將舉辦總統制公投，土國多名政府官員陸續赴歐洲各國向僑民舉辦造勢大會，但德國、荷蘭及奧地利政府表示基於安全考量禁止造勢活動。荷蘭政府更表示說，這樣的活動將在荷蘭大選前製造緊張氣氛，引發土國強烈反彈。

隨著荷蘭在3月11日展開行動，禁止2名土耳其官員入境參加在鹿特丹的土耳其人集會，其中1名土國官員甚至被送往德國邊境，引發土耳其抗議。荷蘭駐土耳其領事館外出現抗議人潮，外交爭端擴大。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）緊接在3月12日發表談話，批評荷蘭行徑猶如「香蕉共和國」，應受制裁。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）回應，絕不為禁止土國官員入境道歉。

土耳其最新宣布禁止荷蘭大使返回土耳其，並禁止所有涉及外交的航班飛行及禁止兩國高層政治會議，直至荷蘭有所「糾正」為止。

荷蘭即將在3月15日舉行國會大選，土荷外交齟齬也成為選戰最後關頭的議題，宣揚反移民反伊斯蘭的極右翼政黨自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯公開表示應把土國大使及使館人員逐出荷蘭。國際正關注這場外交爭端如何落幕。1060314

(中央社)