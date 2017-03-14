荷蘭大選將登場 土荷外交衝突受矚
荷蘭即將在本週舉行大選，但近期與土耳其的外交齟齬，雙方以近乎撕破臉的語言交鋒，更吸引國際矚目。
打開歐洲媒體政治版，近期幾乎都是土耳其又跟哪個國家互相指責的新聞，其中土國與荷蘭幾乎陷入毒舌大戰，雙方高層以撕破臉的語言交鋒，引發外交齟齬。
土耳其不悅的原因在於4月16日將舉辦總統制公投，土國多名政府官員陸續赴歐洲各國向僑民舉辦造勢大會，但德國、荷蘭及奧地利政府表示基於安全考量禁止造勢活動。荷蘭政府更表示說，這樣的活動將在荷蘭大選前製造緊張氣氛，引發土國強烈反彈。
隨著荷蘭在3月11日展開行動，禁止2名土耳其官員入境參加在鹿特丹的土耳其人集會，其中1名土國官員甚至被送往德國邊境，引發土耳其抗議。荷蘭駐土耳其領事館外出現抗議人潮，外交爭端擴大。
土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）緊接在3月12日發表談話，批評荷蘭行徑猶如「香蕉共和國」，應受制裁。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）回應，絕不為禁止土國官員入境道歉。
土耳其最新宣布禁止荷蘭大使返回土耳其，並禁止所有涉及外交的航班飛行及禁止兩國高層政治會議，直至荷蘭有所「糾正」為止。
荷蘭即將在3月15日舉行國會大選，土荷外交齟齬也成為選戰最後關頭的議題，宣揚反移民反伊斯蘭的極右翼政黨自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯公開表示應把土國大使及使館人員逐出荷蘭。國際正關注這場外交爭端如何落幕。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。