郁方穿針引線做慈善 逛夏姿特賣「熱血沸騰」
台灣精品夏姿·陳今於台北福華飯店大班廊展開為期一周的第14屆《拾華》慈善特賣，讓以「善款規劃者」身分出席的郁方直說：「看了價錢全身細胞都活了起來。」本次品牌揮別以往模式，首次邀請奢華寶貝品牌總經理林牧潔與郁方以雙大使的形式代表品牌捐出台幣200萬元善款予《白玫瑰社會關懷協會》，近來積極參與協會活動的郁方，更居中起到穿針引線的作用；但她不改開朗個性，不忘拿最近老公交通事故的新聞開玩笑，還說最近為了修車「阮囊羞澀、經濟拮据」，而機緣下促成雙方的合作機會，也讓自己覺得做了件好事，並且呼籲大眾：「為善要讓別人知道，這是社會正能量的一部分。」
除了藉活動關懷更多弱勢族群，郁方更與林牧潔及品牌少東夫人許媖媖於特賣現場逛得不亦樂乎，三人分享媽媽經之餘更對架上打折包款興趣十足，讓剛雙胞胎兒子才4個多月的林牧潔笑說：「（看了）全身熱血沸騰，媽媽很久沒購物了。」即日起至20號舉辦的《拾華》特賣會，品項包含夏姿·陳全系列過季男女服飾，每日更有近3000件商件以2折起的優惠價格供消費者選購，部分零碼鞋款甚至下殺1折，首日亦吸引眾多熟客慕名而至。
(中時)
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