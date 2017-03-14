經濟前景看強 美實質債率揚升

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華爾街日報報導，美國實質公債殖利率近來大幅揚升，一來凸顯投資人看好全球經濟成長前景，同時代表美國聯準會(Fed)今年有多次升息的空間。

報導指出，美國公債殖利率本月以來連連走高，指標10年期公債殖利率周一已升抵2.609％，創2014年9月以來新高。債券殖利率與價格呈反向連動。

同期間扣除通膨後的10年期實質債率的漲勢更是驚人，周一收盤來到0.601％，短短2周暴漲近1倍。

(工商)