美日韓展飛彈追蹤演練 針對北韓展開聯合行動

共同社報導，南韓國防部14日透露，美日韓3國從當天起至15日舉行探測和追蹤北韓彈道飛彈的演練。地點在日本和南韓周邊海域。

同樣的演練是自去年6月以來第4次舉行。日韓間去年11月簽署的共用安保領域機密情報的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）生效，共用範圍大幅增加，包括美國在內的3國軍事聯合行動得以展開。

南韓軍方相關人士表示，南韓海軍與日本海上自衛隊通過美國的衛星共用數據。

日韓的神盾艦分別在各自領海附近展開活動。演練中確認了工作程序，模擬北韓境內發射的飛彈被南韓發現，在進行初期階段追蹤的同時與日本共用數據，隨後由日本繼續追蹤。

(旺報)