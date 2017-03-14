香港航空澄清否認勢利眼 賭王兒心寒「道歉」

何猷君批香港航空，稍早航空公司回應。（圖／取自何猷君MarioHo、香港航空微博）

香港航空澄清員工並未認出何猷君。（圖／取自香港航空微博）

何猷君再打臉航空公司。（圖／取自何猷君MarioHo微博）

賭王何鴻燊四房兒子何猷君從小含金湯匙出生，人帥功課又好，可謂人生勝利組，昨(13日)卻因一則替好友抱不平的文章讓更多網友「路人轉粉」，他轟香港航空勢利眼，和朋友搭機護照掉在機上，先被冷處理，直到有員工認出何猷君，護照竟在10分鐘內找到，對此，今下午航空公司還原經過，但因語氣調侃，讓何猷君心寒說：「我向你們道歉。不該使用你們的服務。」

何猷君昨晚分享自己搭乘香港航空經驗，他反應護照遺失，竟在機場等了一夜，直到某位管理人員認出他，護照竟在10分鐘內尋回，痛批：「可悲，致每一個不被公平對待的我們。」對此，香港航空稍早也做出回應，澄清員工從頭到尾都不知他們身分，駁斥外界所批勢利眼。

香港航空還原經過，該班機當晚11時18分降落浦東機場，旅客離機後發現友人護照遺失，當時工作人員急call機上人員尋找，並未找到，「因為是遠機位，我司工作人員也不能自行登機查找，當晚只能作罷，等第二天機務協助安排車輛」，隔天早上第二次尋找，在椅背上雜誌夾層發現護照，上午7時30分送還客人。

然而香港航空文章語氣輕鬆，先是說：「不過在打聽到完整的故事經過之前，我還是先向客人道歉。這事擱誰身上都覺得憋屈！」又說：「淚目！藏的這麼深，本少的同事去玩密室逃脫應該可以百試百通關了」、「以後出行一定要特別小心，不要再把護照夾在雜誌裡咯！被某迷弟迷妹翻到的話肯定私藏，那就真的找不回來啦」。

對此，何猷君氣憤說：「真的很遺憾。有如此的強勢回應，對乘客的遭遇又怎麼可能走心？對於別人的不幸，還可以有這樣的工夫去調侃，也難怪會有夜宿機場等一夜這樣的效率。講真，認不認識何猷君不重要，無差別的服務乘客，比什麼都重要。香港航空做事做人的態度，了然於紙上。無需道歉，我向你們道歉。不該使用你們的服務。」

(中時電子報)