林明溱反一例一休 南投藍營議員力挺
南投縣長林明溱反對一例一休，南投縣國民黨籍議員表態相挺；擁有美國南加州大學經濟學碩士學位的縣議員張維華指出，一般人認為一例一休提高加班費，勞工收入應該增加，但是，舉世皆然的情況是老闆更精明，一定會壓低成本減少加班，因而造成反效果！
縣議員蔡宜助認為林明溱苦民苦，為人民發聲，中央不應再漠視民怨，必須盡速修法改善現狀；簡景賢表示，一例一休是三輸局面，民間怨聲載道，中央政府可以告訴大家，究竟是「誰」贏了嗎？
張維華指出，一例一休是政府管太多，讓南投縣的觀光業經營面臨困境，加工出口業也因為成本提高，降低與外國的競爭力；中小企業老闆怕稽查、檢舉，更不敢讓員工加班，假日自己上工，做的更辛苦；勞工沒加班，賺的錢變少了；整體而言，則是經濟變差、政府稅收也減少！
國民黨南投縣黨部主委洪榮章說，他支持林明溱為民請命，抵制一例一休，他並質疑，中央早就知道民怨所在，只是為了面子，下不了樓梯而已！洪榮章並強調，政府只要訂出大方向，細節讓勞資自行協調，不然大家都難以生存。
(中時)
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